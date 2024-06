Tebasti vara la squadra: "Subito operativi"

La neoeletta sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti ha comunicato ieri sera, al termine del pirmo consiglio comunale, la propria giunta: i quattro assessori che la affiancheranno nel governo del Comune per il prossimo quinquennio sono Damiano Pietri (vicesindaco e consigliere), Fania Ferrari (consigliere), Filippo Petacchi e Vincenzo Walter Stella (assessori esterni). Damiano Pietri, 45 anni, laureato in Comunicazione e Marketing, imprenditore, già consigliere comunale a Campogalliano dal 2004 al 2014, è il vicesindaco, le seguenti deleghe: Sviluppo economico, Transizione energetica e digitale, Marketing territoriale, Sviluppo attrattività Laghi Curiel, Riqualificazione area Dogana, Orientamento scolastico e lavorativo, Europa. Fania Ferrari, 52 anni, biologa libera professionista, assumerà le deleghe a Politiche sociali e sanitarie, Sport, Politiche giovanili e Pari opportunità. Filippo Petacchi, 46 anni, ingegnere edile, già assessore esterno nella precedente consiliatura, si occuperà di Lavori pubblici, Patrimonio e politiche abitative, Viabilità e mobilità sostenibile, Verde pubblico e privato. Vincenzo Walter Stella, 55 anni, istruttore direttivo tecnico presso la Provincia, già consigliere comunale di Modena (2014-2024), per questo nuovo mandato assumerà le deleghe a Bilancio e Tributi, Partecipazione, Frazioni, Protezione civile, Tutela del territorio e politiche ambientali. La sindaca Daniela Tebasti, 55 anni, laureata in matematica applicata, già consigliere comunale (2014-2024) e vicesindaca nella legislatura 2019-2024, terrà per sé le deleghe a Urbanistica, Cultura, Eventi e Memoria, Politiche educative e scolastiche, Comunicazione, Personale, Affari Generali, Volontariato e associazionismo, Sicurezza e legalità. "Ho presentato ai cittadini la squadra di Giunta, ieri sera, alla fine del primo Consiglio Comunale - dichiara la sindaca Daniela Tebasti - e questo ci permette, a pochi giorni dalla mia elezione, di rendere la Giunta comunale operativa, per poter già affrontare le sfide che ci aspettano. Già lunedì verrà convocata la prima Giunta nella quale ci verrà illustrato il Programma della fiera di Luglio. Ho da subito incontrato i vari dirigenti comunali per fare insieme il punto della situazione. Vogliamo, infatti, comprendere fin da subito i progetti già delineati e dove occorre intervenire per dare concretezza".

Maria Silvia Cabri