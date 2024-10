’TEDx’, storie di rinascita al teatro Carani

Il "TEDx" torna in quel di Sassuolo. Sul palcoscenico del Teatro Carani, sabato dalle 14:30, andrà in scena la seconda edizione sassolese del noto format statunitense, esportato ormai in tutto il Mondo. Lo scorso anno il titolo fu "The Power of Sharing", con la kermesse che andò sold-out in tempi celeri, mentre l’edizione 2024 si chiamerà "Oltre la paura: storie di coraggio e trasformazione" - in perfetta simbiosi con il ‘mantra’ del "TEDx", racchiuso nella formula "ideas worth spreading" (idee che vale la pena diffondere). Gli ospiti, anche detti ‘speaker’, invitati per raccontare la propria storia sono: Alessio Carciofi, Francesca Fabbiani e Davide Salvarani, Carlo Alberto Gaetaniello, Cecilia Di Donato, Lidia Carew, Marco Confortola, Camilla Stellato, Michele Dallari, Valentina Melis e Carlotta Mazzitelli. "Il ‘TEDx’ – spiega l’organizzatrice Elena Cuoghi – richiede tantissimi mesi di preparazione, si tratta di una macchina enorme da muovere. L’anno scorso siamo partiti in sei persone con un sogno: portare questo format, di stampo internazionale, nella nostra città. Luca Bellei ha avuto l’idea di richiedere la licenza pensando ‘perché non organizzarlo a Sassuolo?’. Oltretutto, siamo davvero molto emozionati di poter essere ospitati qui, al Teatro Carani. Essendo un evento no-profit, ognuno porta le sue peculiarità nella costruzione della rassegna, creando così un palinsesto composto da dieci relatori eterogenei fra di loro. Il nostro desiderio è quello di lasciare al pubblico una breccia, cosicché una delle storie narrate possa essere utile nella loro quotidianità". "Il Carani non può che essere la cornice naturale per crescere – commenta il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – e mettere in contatto le persone. Avere la possibilità di ascoltare vicende che meritano di essere raccontate, su questioni che ci riguardano tutti, è l’essenza di ciò che ‘TEDx’ rappresenta nel Mondo. È un altro tassello che si aggiunge a una città, com’è Sassuolo, che progredisce culturalmente di giorno in giorno, di evento in evento. Per cui, tengo a ringraziare di cuore gli organizzatori del ‘TEDx’ per il fondamentale contributo. Siamo contenti di patrocinare qualcosa che faccia appassionare anche le generazioni più giovani, a maggior ragione dal momento in cui i relatori racconteranno agli spettatori come hanno superato i rispettivi ostacoli. Invito tutta la cittadinanza sassolese a partecipare ai vari ‘talk’". I biglietti sono già acquistabili online sul sito del "TEDx" Sassuolo.

Gabriele Arcuri