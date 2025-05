"Telefonia, in 2.500 saranno più connessi"

Nuovo impianto di telefonia mobile nel territorio di Zocca. È posizionato in località Zocchetta e ne beneficeranno anche le zone limitrofe di Montombraro e di Montecorone. Consentirà di comunicare con maggiore facilità a circa 2470 persone, tra residenti e lavoratori, in aree dove prima la connessione era debole o assente. L’impianto è stato messo a disposizione dell’operatore Tim ed è già attivo con i servizi 2G-4G-5G.

La Regione prosegue così il proprio impegno contro il divario digitale nelle aree montane, con l’obiettivo di garantire a chi vive e lavora in Appennino una connessione più stabile e veloce e rafforzare l’attrattività produttiva e turistica. In particolare, attraverso il progetto CellMon – Cellulari in montagna, vengono realizzati interventi per potenziare la connettività mobile nei comuni appenninici e un ruolo chiave in questo processo lo svolge Lepida, società partecipata dalla Regione che gestisce tutte le fasi del progetto: dalla progettazione e realizzazione dell’impianto, alla gestione e manutenzione delle infrastrutture, dando avvio a una serie di interventi che coinvolgono l’intero Appennino emiliano-romagnolo. L’andamento dei lavori e lo stato di attivazione dei siti sono costantemente monitorati e aggiornati sul portale ufficiale del progetto: https://cellularimontagna.lepida.it.

Gli assessori regionali Elena Mazzoni, con delega al digitale, e Davide Baruffi, con delega alla montagna, sottolineano che "la connettività è premessa per dare futuro alle aree interne: il programma CellMon prevede una programmazione pluriennale che complessivamente porterà all’installazione di 58 nuovi tralicci a servizio di zone montane. Quello di Zocca è il 37° realizzato, grazie all’azione di squadra tra istituzioni e, in questo caso, alla collaborazione di un cittadino. Un bell’esempio di come operare per rendere il nostro Appennino più forte, attrattivo e competitivo".

Per Federico Ropa, sindaco di Zocca, "si tratta di un passo avanti rilevante per la comunità di Montecorone e zone limitrofe: finalmente assicura telefonia mobile e connettività in una parte significativa del territorio". Trova così attuazione "un impegno preciso assunto con i cittadini della frazione, grazie al supporto di Lepida, della Regione e di un privato cittadino che ha messo gratuitamente a disposizione il terreno necessario per l’installazione del traliccio, che garantisce servizi oggi più che mai imprescindibili per chi vive in montagna: siamo al lavoro per ampliare ulteriormente la connettività, sia mobile che digitale, con la copertura di altre aree attualmente scoperte".

w. b.