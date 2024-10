"Tempio-Stazione, zona difficile Il cinema 7b è un vero presidio"

Tra il fruscio dei treni lungo le rotaie e l’andirivieni dei pendolari, a Modena, proprio accanto alla stazione ferroviaria, una zona piena di problemi sul fronte degrado e sicurezza, un cinema d’essai riapre la propria rassegna in onore del 40esimo anno di attività. Il Filmstudio 7b, simbolo locale di cultura di nicchia, resiste caparbiamente nonostante la precarietà del contesto in cui si inserisce.

Con dodici titoli in programma, tra commedie grottesche e cinecomic, il cinema 7b si erge a salvaguardia dell’arte con proiezioni solitamente escluse dai circuiti mainstream, ma tenta anche di ravvivare una zona in difficoltà e notoriamente poco sicura.

"Questa non è una zona facile in cui lavorare – ha affermato Alberto Morsiani, direttore artistico dell’Associazione Circuito Cinema, durante la conferenza stampa – la chiusura delle attività attorno alla sala, come il bar e la mensa, e la mancanza di risorse per garantire la sicurezza della zona rendono più complessa la gestione strutturale, ma è importante che realtà come questa continuino a sopravvivere perché attraverso la cultura si può riuscire a combattere degado ed emarginazione".

Anche Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura del Comune di Modena, interviene in tale direzione: "La chiusura di un cinema è una sconfitta per la cultura, ma anche per la città. Il Comune si sta impegnando a collaborare con le forze dell’ordine e ad implementare l’illuminazione pubblica della zona circostante per migliorarne la salvaguardia e incentivare i cittadini a non sottrarsi alla possibilità di assistere ad iniziative culturali così importanti,. L’amminsitrazione sta lavorando per rendere la città più bella e più sicura".

