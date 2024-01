Tenta di rubare un decoder al supermercato e aggredisce una guardia giurata: arrestato

E’ entrato all’Esselunga di Sassuolo e ha cercato di andarsene con un decoder e una powerbank. Quando la guardia giurata ha cercato di fermarlo, il ladro lo ha aggredito. A finire in manette con l’accusa di tentata rapina impropria è stato un marocchino di 23 anni, incensurato. Ad arrestarlo mercoledì pomeriggio sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo. Il giovane straniero, infatti, è entrato in tutta fretta nel supermercato per poi avvicinarsi in modo furtivo agli scaffali. Dopo aver afferrato il materiale elettronico, il giovane ha tentato di allontanarsi ma il suo gesto non è certo passato inosservato ad un addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale, che ha provato a bloccare il ragazzo durante la precipitosa fuga. Ne è nata una colluttazione, che ha reso necessario l’intervento dei militari, giunti subito sul posto. I carabinieri hanno quindi raccolto le testimonianze e, ricostruita la vicenda, hanno arrestato il 23enne per il reato di tentata rapina impropria. La refurtiva è stata subito recuperata e restituita al responsabile del supermercato. Ieri mattina il ragazzo si è presentato davanti al giudice che, nell’ambito del processo per direttissima ha convalidato l’arresto effettuato dai militari e disposto nei confronti del giovane la misura cautelare del divieto di dimora nella nostra provincia, rilasciando il nulla osta alla sua espulsione, trattandosi di un ragazzo risultato irregolare sul territorio nazionale.