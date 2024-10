Tenta una rapina al market. Giovane finisce in manette

Carabinieri in azione, tra Sassuolo e Maranello, per trarre in atteso un 27enne di origini guineane irregolare sul territorio e una 39enne italiana, responsabili di rapina impropria e tentato furto. Il primo è entrato, in ciabatte, all’interno di un supermercato di Maranello per poi dirigersi nel reparto calzature da cui ha prelevato un paio di sneakers, del valore di 30 euro. Il giovane ha rimosso dalle calzature del dispositivo antitaccheggio e le ha indossate: recuperate anche le ciabatte ha attraversato la barriera delle casse e si è diretto all’esterno dell’esercizio dove tuttavia è stato avvicinato da un addetto alla sicurezza del magazzino che ha cercato vanamente di farlo desistere dal compimento del furto. Il ladro, vistosi scoperto, invece di aderire all’invito, ha estratto dallo zaino un grosso cacciavite e lo ha puntato contro il vigilante per guadagnare la fuga ma dopo poche centinaia di metri è stato raggiunto dai Carabinieri della Stazione di Maranello – avvisati dal responsabile del supermercato – che hanno ‘placcato’ il fuggitivo, disarmandolo dal cacciavite e recuperando le scarpe rubate, ancora calzate ai piedi. Arrestato con l’accusa di rapina impropria, il 27enne è stato associato alla Casa Circondariale ‘Sant’Anna’ di Modena. Un altro arresto a Sassuolo: tentato furto aggravato l’accusa mossa nei confronti di una donna, notata da un addetto alla vigilanza entrare ed uscire più volte dall’area vendita di un supermercato, intrattenendosi poi nei pressi di un vicino bar dove aveva accumulato alcune buste colme di prodotti.