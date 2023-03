Terribile schianto a Formigine Travolto in scooter da un’auto Giovane in gravissime condizioni Il 14enne è stato colpito lungo via Ferrari: lo scontro frontale l’ha fatto cadere rovinosamente dalla sella. All’ospedale anche il conducente del veicolo, un 74enne, sotto choc e con ferite di media gravità. . .