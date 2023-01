"Terzo asilo e restauro del municipio Progetti per 9 milioni, tasse invariate"

Oltre 9 milioni di euro di investimenti, tra cui la realizzazione del terzo asilo nido grazie a fondi del Pnrr. A tanto ammonta il programma disposto dall’amministrazione comunale di Nonantola per il 2023, all’indomani dell’approvazione del bilancio di previsione. A parlarne, nello specifico, è il vicesindaco e assessore al bilancio, Enrico Piccinini.

Vicesindaco, partiamo da un rapido resoconto del 2022. "Abbiamo completato diversi investimenti su cui l’amministrazione lavorava da tempo e sui ripristini del patrimonio pubblico post alluvione: la riqualificazione a led di tutta la pubblica illuminazione, un sostanzioso piano di manutenzione stradale, incluso anche il ripristino di un tratto urbano del canale Fossa Signora, il primo stralcio delle nuove aule per la scuola di musica, la ristrutturazione con miglioramento sismico del plesso scolastico Don Beccari, il rifacimento dell’impianto di cogenerazione nel quartiere San Francesco, l’inizio della riqualificazione dell’arredo urbano in centro storico. Stiamo parlando grossomodo di 7 milioni di euro. Aggiungiamo poi i fondamentali passi avanti nella costruzione del nuovo piano urbanistico e il completamento del progetto preliminare per la ciclabile con Modena. A ciò va aggiunto il notevole lavoro sulle pratiche alluvione (restano da esaminare solamente 200 domande su oltre 1800), in un anno complicatissimo, caratterizzato da una mozione di sfiducia che avrebbe gettato il Comune nel caos, e da un contesto di spese notevolmente cresciute cui abbiamo fatto fronte impegnando buona parte delle nostre riserve, frutto di una precedente gestione virtuosa che rivendichiamo con orgoglio".

Parliamo del bilancio 2023: quali sono le principali novità in termini di tributi locali?

"Non abbiamo previsto alcuna modifica sulla tassazione locale; le nuove risorse dovranno venire dal recupero dell’evasione. Ci sarà solo una rimodulazione della TCP (la tariffa corrispettiva puntuale dei rifiuti, ndr), che sarà calcolata tenendo conto maggiormente della produzione effettiva dei rifiuti rispetto alla dimensione dei fabbricati, a parità di gettito".

A quanto ammonta complessivamente il bilancio e quali saranno gli investimenti principali?

"Il bilancio quota circa 10,7 milioni di euro per la parte corrente e oltre 9 milioni per la parte investimenti. Il 2023 sarà l’anno in cui partirà finalmente l’intervento di restauro del municipio; nel 2022 è stato infatti completato l’estenuante lavoro per avere il definitivo via libera da parte della Soprintendenza e della struttura commissariale per il terremoto. Apriremo poi i cantieri per il Luogo di Memoria di Villa Emma insieme alla Fondazione, per la ristrutturazione di Palazzo Sertorio insieme ad Acer, e per il terzo nido, con fondi Pnrr. Ci sono poi interventi il cui finanziamento era pronto, ma che è stato eroso dall’incremento dei costi per i cantieri e per le bollette energetiche, e che ora cercheremo di ripristinare in corso d’anno: mi riferisco al secondo stralcio della nuova scuola di musica e all’area del nuovo terminal bus, in cui potranno trovare spazio associazioni del volontariato sociale".

Un tema caldo a Nonantola è la sede della nuova caserma dei carabinieri…

"Sono stati fatti importanti passi in avanti. C’è una linea d’azione chiara, indicata dalla Corte dei Conti, che prevede la sottoscrizione di un accordo preliminare con Prefettura e Arma, a valle del quale ci attiveremo.

Abbiamo previsto l’accensione di un mutuo a partire dal 2024, quando ci saranno maggiori spazi in bilancio, anche se auspichiamo di recuperare le risorse necessarie nell’interlocuzione con il Governo e con i bandi di prossima pubblicazione".

Marco Pederzoli