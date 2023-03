Tetto a fuoco nella notte Tre appartamenti evacuati

Fiamme sulla copertura di una palazzina di due piani in via Mavora a Castelfranco Emilia, poco dopo le 22 di sabato sera. I vigili del fuoco di Modena hanno lavorato tutta la notte tra sabato e domenica con tre squadre e cinque automezzi per domare le fiamme che si sono propagate velocemente sul tetto in legno ventilato. Ieri mattina i pompieri erano ancora sul posto, a Gaggio, per mettere in sicurezza la palazzina. Nessuno è rimasto ferito né intossicato: i residenti hanno lasciato subito gli appartamenti e hanno dovuto trovare un’altra sistemazione per la notte, presso parenti o amici.

A causare l’incendio sarebbe stato il surriscaldamento di una delle canne fumarie - almeno questa sarebbe una delle ipotesi - poi la presenza di un tetto ventilato, in legno, ha contrIbuito al propagarsi delle fiamme che hanno trovato ’ossigeno’ e materiale da bruciare. I danni, infatti, sono ingenti malgrado il tempestivo intervento dei pompieri con l’autoscala.

Tre gli appartamenti evacuati nell’immediato, i danni maggiori riguardano soprattutto una delle case, quella che si trova al secondo piano direttamente sotto la parte di tetto bruciata, anche se il fumo si sarebbe poi insinuato negli altri alloggi costringendo tutti gli inquilini a lasciare gli appartamenti. I tecnici fino a ieri stavano accertando l’agibilità delle abitazioni, il funzionamento e la sicurezza degli impianti elettrici che potrebbero essere stati danneggiati dal calore delle fiamme e dall’acqua impiegata per spegnerle. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine e mezzi del 118, ma per fortuna nessuno sarebbe stato soccorso. Ora è in corso la conta dei danni, per gli inquilini della casa maggiormente interessata dall’incendio potrebbero prefigurarsi diversi giorni fuori dall’appartamento.

Il tetto ventilato permette di risparmiare sulle spese per l’energia: mantenendo una temperatura costante nel tetto e negli ambienti sottostanti diminuisce infatti la necessità di accendere il climatizzatore d’estate e il riscaldamento d’inverno.

Il manto di copertura si distacca infatti dallo strato isolante mediante la fabbricazione di un’intercapedine che permette ad un flusso d’aria di circolare dalla gronda fino al colmo. Si crea cioè l’effetto camino: l’aria in ingresso lungo la linea di gronda si scalda a contatto con lo strato isolante e risale verso il colmo dal quale fuoriesce portando con sé il calore e l’umidità raccolte durante il suo percorso. In caso di incendio, però, il fuoco si propaga velocemente.