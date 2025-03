The Rite Duo in concerto ’Di fontane e pupazzetti’

’Di fontane e pupazzetti’ è il curioso titolo del nuovo appuntamento della rassegna ’Concerti d’oggi’ che gli Amici della Musica proporranno stasera alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido in via Emilia Est 1420/2. The Rite Duo, formato dai pianisti Marco Rinaudo e Stefano Visintainer, proporrà un viaggio nel repertorio per pianoforte a quattro mani fra ‘800 e ‘900, mettendo a confronto due rappresentanti della cosiddetta ’Generazione dell’Ottanta’ (Ottorino Respighi con ’Fontane di Roma’ e Alfredo Casella con ’Pupazzetti’) e altrettanti eredi del virtuosismo pianistico lisztiano come Ferruccio Busoni e Giuseppe Martucci. Il programma aprirà con un adattamento del poema sinfonico ’Fontane di Roma’ composto nel 1916 da Ottorino Respighi per approdare ai ’Pensieri sull’opera ‘Un ballo in maschera di Verdi’, composti dal Giuseppe Martucci. Ingresso a 10 euro, con svariate riduzioni per i soci AdM.