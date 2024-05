Tigli di Monte Sabotino: "E’ già stato programmato un intervento sugli alberi"

"Sul filare di tigli di via Monte Sabotino è già stato programmato un intervento di rimonda del secco, che sarà effettuato il prima possibile, nell’ambito del piano di manutenzione del patrimonio arboreo del Comune di Modena e a cura dei tecnici del servizio di Manutenzione urbana". Lo conferma il Comune di Modena dopo le segnalazioni dei residenti.

"La rimonda del secco non è una vera e propria potatura ma consiste, in sostanza, in una ’pulizia’ dell’albero che viene liberato da rami o branche non più vegete e che si effettua preferibilmente nei mesi estivi. Il vastissimo patrimonio pubblico di alberi della città di Modena, con più di una pianta per abitante, viene monitorato di continuo per verificarne sicurezza e tenuta: visto l’alto numero di alberi, il programma di monitoraggio prevede una rotazione che ha un ciclo medio di circa cinque anni.

Nel contesto del programma di monitoraggio, ogni anno il servizio di Manutenzione urbana appronta un piano di manutenzione degli alberi che, compatibilmente con le risorse a disposizione, interessa tutti i quartieri anche in questo caso seguendo una rotazione oppure intervenendo puntualmente dove si accertino situazioni di rischio o a seguito delle segnalazione dei cittadini stessi che possono contribuire, in questo modo, alla manutenzione e al benessere del verde cittadino". Le segnalazioni devono essere effettuate all’Ufficio relazioni con il pubblico, telefonando al numero 059 203 12 o scrivendo a segnalazioni@comune.modena.it, oppure direttamente attraverso il servizio Segnala-MO del Comune (istruzioni alla pagina www.comune.modena.it/argomenti/segnala-mo).