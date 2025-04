Topi a scuola. Fd’I: "Fare subito la derattizzazione"

Fratelli d’Italia Maranello esprime grande preoccupazione per la presenza di topi nel giardino delle scuole medie Ferrari e Galilei. Dopo il sopralluogo effettuato dalla consigliera Barbara Goldoni assieme agli assessori Laura Costi e Chiara Ferrari, gli uffici preposti avrebbero fatto sapere, spiega Goldoni, "che erano state messe trappole e che il monitoraggio delle stesse aveva rilevato la presenza di roditori". L’esponente di Fd’I ricorda come non sia stato dato seguito, a gennaio "a una derattizzazione straordinaria in tutta la città" e chiede al Comune di prendere provvedimenti rapidi e risolutivi, pianificando una derattizzazione efficace e permanente, e assicurandosi che vengano effettuati controlli periodici per prevenire future infestazioni". Facendo della vicenda materia di un’interrogazione consiliare.