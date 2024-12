Topi, il Comune rassicura i genitori: "Vogliamo risolvere il problema"

Mentre per questa mattina il referente dei genitori delle scuole dell’infanzia Walt Disney, Giorgio Pagano, ha confermato la protesta degli stessi genitori sotto il municipio per la questione – topi, ieri sono intervenuti sia Ausl di Modena sia di nuovo l’amministrazione comunale. "L’Azienda Usl di Modena – spiegano dall’azienda sanitaria - è a conoscenza della situazione e la sta monitorando, in sinergia con gli enti preposti, al fine di fornire alla scuola e al Sindaco indicazioni necessarie per le valutazioni del caso". Dal Comune di Castelfranco inoltre fanno sapere: "In questi giorni l’Amministrazione di Castelfranco Emilia ha proseguito nel dialogo costante con i genitori delle famiglie della scuola Walt Disney. Nella mattinata di oggi (ieri, ndr) il sindaco, Giovanni Gargano, ha direttamente rivolto ai genitori un messaggio audio WhatsApp per rassicurare sul lavoro svolto e sulle prossime azioni previste per garantire ambienti sempre sicuri e salubri per i bambini. Nonostante i risultati positivi dei sopralluoghi e delle azioni fino ad ora intraprese, l’Amministrazione ha comunque deciso di lavorare in ottica preventiva. Abbiamo inserito trappole ed esche – proseguono dal Comune - aumentando, in coordinamento con la direzione scolastica, l’attenzione nella sanificazione quotidiana dello stabile e chiedendo maggiore attenzione al personale. I risultati si sono visti: non è stata riscontrata la presenza di alcun roditore. Ma rimangono tracce di topi. Tracce che vanno ridotte a zero". m.ped.