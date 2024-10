Torna il Cittadella show

CORTICELLA

2

CITTADELLA

4

CORTICELLA: Malagoli, Ercolani (81’ Pietrobuoni), Brighi, Suliani (46’ Lo Giudice), Bonetti, Zucchini, Cavallini (81’ Casadei), Landi, Rizzi, Manara, Ofoasi (46’ Gessaroli). A disp.: Mezzadri, Goffredi, Manga, Manieri, D’Isanti. All.: Nesi

CITTADELLA: Albieri, Mandelli, Serra, Sala (60’ Truffelli), Formato (65’ Caesar Tesa), Marchetti, Aldrovandi, Mora (68’ Teresi), Carretti (84’ Gandolfi), Bertani (74’ Mondaini), Martey. A disp.: Leonardi, Pezzani, Sabotic, Andreotti. All.: Salmi

Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto

Reti: 12’ e 45’ Formato, 25’ (rig.) Sala, 76’ Rizzi, 80’ Truffelli, 84’ Casadei

Note: espulso Gessaroli all’85’, ammoniti Zucchini, Serra, Sala

La Cittadella versione-spettacolo è tornata e dopo due sconfitte di fila travolge a domicilio con 4 reti il Corticella nel turno infrasettimanale di Serie D, infilando la terza vittoria in 4 trasferte che vale il ritorno al 4° posto. Sono ancora gli attaccanti – doppietta di Formato (che sale in vetta ai bomber con 6 reti), primi gol per Sala e Truffelli – a trascinare la squadra di Salmi, che si era presentato al "Biavati" con le novità Serra in difesa per Sabotic, Mandelli in mediana per Osuji (nemmeno in panchina, come il portiere Piga) e Sala per lo squalificato Guidone in avanti. A sbloccarla è proprio Formato al 12’ che di testa sottoporta precede tutti.

Al 26’ Bonetti atterra in area l’ex Bertani, rigore che Sala trasforma spiazzando Malagoli. Al 45’ grande azione personale di Formato che, dopo aver conquistato palla sulla tre quarti destra, supera un paio di avversari e, all’altezza del vertice dell’area, scarica un diagonale che si infila nel sette opposto. La ripresa sul 3-0 è di puro controllo per la "Citta". Al 51’ Sala davanti al portiere si divora il poker. Al 58’ Manara sotto porta in spaccata non riesce a sorprendere Albieri. Al 74’ tiro di Mondaini dalla sinistra, Malagoli respinge. Al 76’ Rizzi dai venti metri indovina un rasoterra che non lascia scampo ad Albieri per l’1-3. All’80’ uno scatenato Caesar Tesa centra da destra sul secondo palo, palla deviata e Truffelli si iscriva alla festa. Immediata la reazione del Corticella che dimezza le distanze col tiro di Rizzi che sbatte sul legno, poi Casadei segna in tap in. Palla a centrocampo e Gessaroli sgambetta Caesar Tesa prendendosi il rosso diretto, poi al 92’ Aldrovandi va ko a cambi finiti. Al 93’ Malagoli è bravissimo sulla forte conclusione dal limite di Truffelli a evitare il 2-5.