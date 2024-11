Torna il Superzampone. Via ai preparativi per la festa

È iniziato ufficialmente ieri il conto alla rovescia per il Superzampone 2024, la tradizionale festa dello zampone che si svolgerà domenica prossima nel centro di Castelnuovo Rangone. Proprio ieri, infatti, sono state completate le operazioni di preparazione del mega – insaccato, che quest’anno pesa a crudo 726 chilogrammi. E’ quindi un’altra volta lontano il record raggiunto nel 2014, quando furono toccati i 1.038 chilogrammi, ma si tende ancora una volta ad assicurare un’ottima cottura e qualità. Il Superzampone comincerà infatti a essere messo nella zamponiera realizzata su misura proprio per questa manifestazione già da mercoledì e sarà estratto solo poco prima delle 12 di domenica, quando comincerà la distribuzione gratuita a tutti i presenti che interverranno alla festa. Come sempre, ad accompagnare il piatto con una porzione del super – insaccato, anche fagioloni, pane e un bicchiere di lambrusco. E’ stata la stessa presidente dell’Ordine dei Maestri Salumieri, Luisa Falchi Vecchi, a coordinare la preparazione del super zampone, coadiuvata dall’instancabile impegno di numerosi volontari. Presente anche Stefano Bortolamasi, figlio dell’indimenticato Sante, ideatore trentacinque anni fa di questo grande appuntamento. A fianco dell’Ordine del Maestri Salumieri, come ente patrocinante e organizzatore, anche il Comune di Castelnuovo. Per tutta la giornata di domenica, infatti, non mancheranno diverse iniziative collaterali già dalla prima mattinata, e che proseguiranno per l’intera giornata. Tutti i dettagli della festa del Superzampone 2024 si possono consultare sul sito del Comune e sulla pagina Facebook dedicata al super insaccato.

Marco Pederzoli