Torna l’inserto ed è ’biancorosso’

Un omaggio al ‘Carpi Calcio’, la squadra calcistica della nostra città, che domenica scorsa ha compiuto la grande impresa, vincendo il campionato e dunque la promozione in serie C. Sarà ’biancorossa’ l’edizione di maggio di ‘Carpi da Vivere’, l’inserto mensile di 16 pagine domani in edicola con ’Il Resto del Carlino’. Ad aprire le danze, l’intervista al capitano Alessandro Calanca, che veste con orgoglio la maglia del Carpi da tre stagioni, seguita dall’interessante ‘vocabolario’ A-Z della stagione calcistica 2023/2024, che affrontando le lettere dell’alfabeto spazierà tra curiosità, aneddoti e personaggi del ‘dietro le quinte’ della cavalcata della squadra dell’allenatore Cristian Serpini. Tra le figure di spicco, al fianco del presidente Claudio Lazzaretti, ci sono i due figli, Chiara e Andrea, che rivestono il ruolo di vice presidenti del ‘Carpi Calcio’ e condividono con il padre anche la passione imprenditoriale, lavorando con lui alla Texcart, e che si raccontano in questa duplice veste. Nell’inserto ci sarà anche un focus speciale sul settore giovanile che dalla scorsa estate è ‘rinato’, ricomponendo adesso l’intera filiera e su alcuni imprenditori carpigiani che in questi anni hanno manifestato la loro vicinanza alla squadra, come sponsor e come fedelissimi allo stadio. Tra i tifosi storici c’è anche il ‘bomber’, ossia Stefano Guidetti, che fornisce il merchandising legato agli appassionati, dalle bandiere alle sciarpe.

E storico è anche il ‘ristorante del Carpi Calcio’, ossia ‘Da Michele’ presso lo Sporting Club di Carpi, dove il titolare Michele Mele, la domenica e durante i ritiri, garantisce ai giocatori e allo staff il menù dell’"atleta" in uno spazio accogliente.

m.s.c.