Tra street food e musica, torna la Sagra dell’Uva

Domani e domenica, poi di nuovo sabato 21 e domenica 22 settembre, torna a Castelvetro la Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. La 57esima edizione della manifestazione ha in programma degustazioni, musica, enogastronomia e street food. La rassegna è ricca di appuntamenti che coinvolgeranno tutto il territorio, dalle sue emergenze culturali alle botteghe, dagli agricoltori alle associazioni di volontariato. Cuore della manifestazione saranno i banchi allestiti in centro storico per la degustazione di lambrusco Grasparossa: 15, in particolare, saranno le aziende vitivinicole presenti all’interno di caratteristici chioschi in legno. Federico Poppi, sindaco di Castelvetro, commenta: "Questa è la mia prima Sagra dell’Uva come sindaco. Devo ammettere che è davvero sorprendente vedere quanta organizzazione e quanto lavoro ci siano dietro ad un evento così importante. Per questo, vorrei ringraziare i dipendenti del Comune, l’Ufficio Turismo e, naturalmente, il Consorzio VITA, che con la sua dedizione e passione contribuisce ogni anno a rendere questa festa così speciale". Si potrà partecipare alle degustazioni acquistando il "kit Sagra dell’Uva" (calice in vetro con tracolla, carnet per assaggi e mappa del percorso) per apprezzare e confrontare le diverse produzioni. Alberto Pezzuoli, presidente del Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A., sottolinea: "Ogni anno, la Sagra celebra l’incontro tra la ricchezza delle nostre terre e la passione delle persone che le lavorano". Una manifestazione dove la degustazione è il leit motive. m.ped.