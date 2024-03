Traffico in città, passiamo in coda più di 4 giorni all’anno

Cosa si può fare di bello a Modena in 4 giorni interi (inclusa la notte) a disposizione ogni anno invece che passarli a guidare l’auto nel traffico della città per andare al lavoro o accompagnare i bambini a scuola? Vedere gli ultimi film premiati a Hollywood, passare più tempo con i propri familiari, visitare mostre. Oppure leggere per esempio 21 libri (magari non l’Ulisse di Joyce o Guerra e Pace di Tolstoj), come suggeriscono dal traffic index di Tom Tom, la nota azienda che monitora in tempo reale i flussi di circolazione attraverso l’analisi di 600 navigatori.

Nel 2023 i modenesi hanno sprecato 109 ore (più di quattro giorni appunto) all’interno dell’abitacolo della propria vettura, di cui 32 a causa del traffico intenso. Per capire meglio, quando siamo in macchina imbottigliati in città impieghiamo una media di 12 minuti e 30 secondi per percorrere 10 chilometri. Addirittura di più il 21 novembre scorso, il giorno peggiore dell’anno: per lo stesso tratto ci abbiamo messo 15 minuti e 20 secondi.

Ma non solo tempo perso. In quei fatidici e dimenticabilissimi quattro giorni costretti al volante e imprecando contro il prossimo sempre troppo lento, sempre troppo sbadato, sempre troppo tutto, abbiamo contributo a soffocare ulteriormente l’aria emettendo 758 chili di Co2, di cui 92 a causa della congestione: ci vorrebbero 76 alberi per assorbirli tutti. Mentre sul piano economico, ci siamo alleggeriti di 634 euro, praticamente un bel weekend per due sulle Dolomiti, di cui 77 euro li avremmo potuti risparmiare se la circolazione fosse stata più fluida.

Scandagliando ancora il rapporto, si scopre che la giornata più trafficata della settimana a Modena è il martedì, dalle 18 alle 19 (feroce anche la fascia dalle 7 alle 8), quando la media di percorrenza per 10 chilometri sale a 14 minuti e 50. L’indice suggerisce che modificando anche di poco le proprie abitudini (partendo magari un po’ prima la mattina e tornando un po’ dopo la sera, oppure utilizzando strade diverse, se possibile naturalmente) si potrebbero recuperare 22 ore l’anno, 126 euro e 150 chili di CO2 (in tre giorni, 66 ore, 378 euro e 452 chili di CO2).

Un’altra curiosa annotazione, è scoprire a che velocità si viaggia durante l’ora di punta a Modena. Ebbene, non siamo ancora alla zona 30, ma quasi: la media è di 43 chilometri orari. In quella fascia per percorrere i fatidici 10 chilometri occorrono 14 minuti. Se si utilizzasse la bicicletta si viaggerebbe da 17 ai 24 chilometri orari impiegando dai 25 ai 35 minuti, numeri simili più o meno con il monopattino (dai 24 ai 32 minuti), mentre con la moto il tempo si riduce dai 15 ai 27 minuti.

Ma nel resto d’Italia? Intanto nel mondo Modena si colloca al 320esimo posto, in Italia si piazza al 24esimo sui 25 monitorati: un quadro consolante tutto sommato se si considera che veniamo dopo, ovviamente, Milano (276 ore in auto) e Roma (247 ore), ma anche dopo Bologna (145 ore), Reggio Emilia (119 ore), Parma (110 ore), Ravenna 113 ore).

Gianpaolo Annese