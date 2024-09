"Traffico in tilt e disagi. Parte la raccolta firme"

"Cantieri ovunque, traffico insostenibile: chiediamo tempi certi e meno disagi. Firma e condividi la petizione per una Carpi più vivibile e respirabile". E’ questo l’appello lanciato dal gruppo Facebook ‘Carpi Differente’ che invita i cittadini a firmare sulla piattaforma change.org ‘Per una Carpi più scorrevole: tempi certi e aria pulita’. "Siamo tutti esasperati da questo protrarsi di una situazione ingestibile e inaffrontabile di traffico ovunque - afferma Christian Ferrarini, moderatore del gruppo e ‘cittadino attivo della comunità di Carpi’ (come si definisce) -. Dalla nuova rotonda sulla tangenziale Bruno Losi, a livello del polo scolastico delle superiori, al cavalcavia di via Lama, a via Remesina, e molte altre zone di Carpi, gli automobilisti ne stanno perdendo in salute e serenità a causa delle condizioni del traffico. Ieri mattina, alle 7.45, lungo viale Manzoni c’era una fila ininterrotta e ferma che andava da via Pezzana alla fine di via Giovanni XXIII". "Già dalle prime avvisaglie, nelle settimane scorse, dei problemi di viabilità, abbiamo ricevuto moltissime lamentele e foto degli ingorghi da parte dei cittadini – prosegue Ferrarini –. Abbiamo pubblicato un post prima dell’inizio delle scuole, poi un secondo post in concomitanza dell’inizio delle stesse, taggando anche il sindaco Riccardo Righi per coinvolgerlo sul tema. A fronte del silenzio totale del primo cittadino (che era assessore all’Urbanistica) che non replica a pare essere in contumacia, ci troviamo ancora una volta a sollevare la questione senza sentirci ascoltati o presi seriamente in considerazione. Non sono solo le numerose segnalazioni sui gruppi locali a testimoniare il disagio, ma è l’esperienza quotidiana di noi cittadini a parlare chiaro". "Adesso è il tempo di passare all’azione: per questo abbiamo lanciato la petizione invitando i cittadini a firmare per raccogliere qualche migliaio di firme e poi chiedere un incontro formale al sindaco. Da dopo le elezioni, la nostra città è diventata praticamente paralizzata a livello di traffico su tutte le principali vie. Quello che chiediamo sono tempi certi e soluzioni concrete, portando all’attenzione dell’amministrazione comunale il disagio che stiamo vivendo a causa dei lavori su diverse strade cruciali per la viabilità. Chiediamo una gestione più attenta dei tempi di questi interventi, perché non possiamo più tollerare ulteriori ritardi e disagi. Vogliamo sapere quali saranno i vantaggi concreti di queste modifiche per noi cittadini. Per non parlare del problema ambientale: il traffico congestionato sta sicuramente aumentando i livelli di inquinamento. In assenza di chiare risposte dalla giunta comunale provvederemo a portare tale situazione all’attenzione regionale".

Maria Silvia Cabri