Tragedia a Baggiovara Schianto in via Giardini, muore un pensionato

Tragico schianto ieri nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30 all’intersezione tra via Giardini e via Formigina, a Baggiovara. Nel violento impatto, infatti, ha perso la vita un anziano di 91 anni, Liborio Andolina. Nonostante gli immediati soccorsi il pensionato è deceduto durante il trasporto in ospedale. In base a quanto emerso dai primi accertamenti, l’uomo percorreva via Giardini in direzione Baggiovara a bordo di una Passat. All’improvviso – non si esclude per un malore –- in corrispondenza dell’incrocio con Strada Formigina la vettura del 91enne si è scontrata con una Renault, probabilmente un furgoncino aziendale. Lo schianto è stato violento e sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 con automedica e ambulanza. I pompieri in breve tempo sono riusciti ad estrarre l’uomo dalle lamiere. L’anziano – in gravissime condizioni – è stato subito affidato alle cure dei sanitari ma, purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi il 91enne è deceduto pochi minuti dopo. Sull’altro mezzo viaggiavano invece il conducente, un 53enne ed un altro uomo che hanno riportato lievi lesioni.

I feriti sono stati comunque condotti all’ospedale di Baggiovara per accertamenti. Sul luogo dello schianto sono subito intervenuti gli operatori della polizia locale per i necessari rilievi. Gli agenti sono rimasti sul posto tutto il pomeriggio per regolare e deviare il traffico, istituendo la temporanea sospensione della circolazione stradale in via Giardini, nel tratto compreso tra la rotatoria di Baggiovara e lo svincolo per la complanare. Inevitabili i disagi alla circolazione, che si sono protratti fino al tardo pomeriggio. La salma del pensionato è stata trasferita in medicina legale per gli accertamenti necessari.