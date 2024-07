Tragedia a Camposanto . Si schianta contro un albero . Muore un ragazzo di 26 anni

di Valentina Reggiani

Un week end di sangue, l’ennesimo sulle strade quello che si è appena concluso. A distanza di 24 ore e a circa un chilometro di distanza hanno perso la vita nella bassa modenese un giovane padre e uno studente di Unimore. Intorno all’una di domenica notte, infatti, Patricio Nicholas Barbieri si è schiantato con la propria auto contro un platano: per lui non c’è stato nulla da fare purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei sanitari. Sabato sera a perdere la vita è stato Diego Carfora, 34 anni. Il giovane papà si è schiantato contro un manufatto in pietra a Dogaro, a San Felice sul panaro, in via Marzana. Fino a poco prima era stato in compagnia di un amico e probabilmente stava rientrando a casa, a Finale Emilia. Domenica notte, ad un chilometro di distanza, a Camposanto, sulla Panaria Est, località Cadecoppi ha perso quindi la vita Patricio Nicholas: il giovane avrebbe compiuto 26 anni ad agosto. Lo schianto è avvenuto all’altezza del civico 334: l’auto dello studente si è schiantata ad altissima velocità contro un platano. Non è chiaro se il giovane abbia perso il controllo del mezzo o se, magari, sia stato colto da un colpo di sonno. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, purtroppo, per il ragazzo non c’era più nulla da fare. I pompieri hanno lavorato diverso tempo prima di riuscire ad estrarre la salma del giovane dalle lamiere contorte. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e nel campo adiacente è atterrato anche l’elisoccorso ma per il ragazzo, appunto, non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al transito per tutta la durata delle operazioni e i carabinieri, giunti sul posto con una pattuglia, si stanno ora occupando degli accertamenti al fine di far luce sulla tragica dinamica. Lo studente, che ha origini argentine aveva concluso gli studi superiori a Firenze, dove vive la famiglia, ora chiusa nel più cupo dolore. Il giovane frequentava il primo anno di università a Modena: era iscritto alla facoltà di chimica e viveva in centro storico. Dopo aver frequentato un corso a Firenze, aveva deciso di proseguire gli studi.

"Tutto il dipartimento si unisce al dolore della famiglia", fanno sapere da Unimore. La salma del ragazzo è stata trasferita in medicina legale, a disposizione dell’autorità giudiziaria e non si esclude sarà eseguita l’autopsia. Intanto sono stati fissati per domani, mercoledì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cavezzo, con partenza dalla casa funeraria Domusi Mirandola i funerali di Diego Carfora. Il 34enne lascia il padre Alfredo, la madre Lucia, la compagna Natasha e la figlioletta. Venerdì notte ad essere travolto da un’auto mentre percorreva la strada in bicicletta, a Sassuolo è stato un ragazzino di origine straniera di soli 14 anni: le sue condizioni risultano ancora critiche.

Stando ai dati dell’osservatorio regionale, la provincia di Modena, secondo i dati provvisori raccolti fino al primo luglio, nel 2024 occupa la seconda posizione a livello regionale nella triste classifica della mortalità dovuta alle collisioni stradali, subito dietro la città metropolitana di Bologna.