Tragedia a Soliera, muore a 45 anni stroncato da un malore al lavoro

Tragedia ieri mattina presso la lavanderia industriale Baldini di via Arrigo Boito a Soliera. Un dipendente dell’azienda, Marcello Molinari, 45 anni, è morto dopo essere stato colpito da un malore. Era da poco arrivato in azienda, stava parlando con alcuni colleghi prima di cominciare il turno di lavoro quando, intorno alle 8.30, si è sentito male. I colleghi si sono accorti subito che la situazione era molto seria ed hanno chiamato il 118. Sul posto è atterrato l’elisoccorso. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione del 45enne è risultato vano. Per Molinari non c’era più nulla da fare, probabilmente stroncato da un arresto cardiaco. Sul posto anche la polizia municipale di Soliera. Una tragedia improvvisa e inaspettata per la famiglia poiché pare che il 45enne non soffrisse di particolari patologie. Marcello Molinari viveva ad Appalto con la compagna. Lascia una bambina.

Emanuela Zanasi