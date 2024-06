Tragedia in un campo a Guiglia. Anziano schiacciato dal trattore

Tragedia sul lavoro ieri mattina a Guiglia: un uomo di 78 anni, Marino Lelli, residente a Guiglia, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dal trattore. Secondo una prima ricostruzioni della dinamica, l’uomo stava lavorando nei campi in un’azienda agricola che si trova nella Corta di Guiglia su Via per Marano. Erano circa le 8 del mattino quando, per cause in via di accertamento da parte degli inquirenti, Lelli è stato investito dalla ruota posteriore sinistra del mezzo agricolo che stava conducendo, dopo che questo si era ribaltato, rimanendo schiacciato sotto la stessa. In quel momento pare non ci fosse nessuno con lui e nemmeno nelle vicinanze, come testimonierebbe il fatto che il corpo dell’uomo è stato trovato alcune ore dopo da quando la tragedia si sarebbe consumata.

Una volta allertati, i soccorritori sono giunti sul campo con l’ambulanza, e viste le condizioni disperate dell’uomo, era stato chiesto anche l’intervento dell’elicossoroso da Bologna. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare per il 78enne. Il corpo dell’uomo è stato portato a Modena, nel reparto di medicina legale, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia. L’esame autoptico potrà fornire ulteriori elementi utili per la ricostruzione della dinamica dell’incidente: non si esclude, infatti, che l’uomo abbia avuto un malore e sia caduto dal trattore che stava guidando e poi investito dalla ruota del trattore. Ma potrebbe anche essersi trattata di una tragica fatalità. Sul posto, oltre ai sanitari, ai carabinieri e ai vigili del fuoco, è giunta anche la Medicina del Lavoro che ha eseguito tutti gli accertamenti del caso. Purtroppo la tragedia di Guiglia si va a sommare ad altri incidenti analoghi avvenuti anche di recente nella provincia di Modena: in febbraio a Pavullo un agricoltore di 54 anni Alexander Bala, è morto a pochi passi dalla casa in cui l’uomo, di origine albanese ma trapiantato nel Frignano, viveva e lavorava con la famiglia. Il trattore su cui viaggiava si è ribaltato su un pendio scosceso, finendo per precipitare per diversi metri in un bosco sottostante, accanto a via Benedello. Anche in quel caso, l’intervento dei sanitari, del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto è stato vano. Guiglia stessa, nel 2020, aveva registrato un altro incidente simile: a Monteorsello un uomo, un pensionato di 79 anni del posto, Domenico Rosei, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando e che, per cause da accertare, si è improvvisamente ribaltato.

Maria Silvia Cabri