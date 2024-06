Morto schiacciato dal trattore in una azienda agricola: il mezzo si è ribaltato

Modena, 11 giugno 2024 – Incidente mortale questa mattina, intorno alle 9, in una azienda agricola di via per Marano a Guiglia sull'Appennino Modenese.

Un uomo di 78 anni era al lavoro in una tenuta. Stava guidando un trattore, quando il mezzo si è ribaltato e il lavoratore è morto schiacciato.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e all'elisoccorso, sono accorsi i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Medicina del Lavoro per tutti gli accertamenti del caso e per fare piena luce sulla dinamica del sinistro.