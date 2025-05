Trasferimento Coop di Vignola. Raccolte oltre 17mila firme

Sono oltre 17mila le firme (4mila delle quali di persone residenti a Vignola) che ieri mattina Coop Alleanza 3.0 ha consegnato formalmente al Comune di Vignola, per chiedere lo spostamento del supermercato di via di Mezzo "I Ciliegi" nell’area di proprietà ricompresa tra la circonvallazione e via Per Sassuolo.

A informare di questo è stata la stessa Coop Alleanza 3.0, che in una nota scrive: "La petizione è stata presentata da Lorena Balugani, presidente del Consiglio di zona soci Modena Sud Est di Coop Alleanza 3.0 accompagnata da una delegazione di soci della cooperativa, ed è stata protocollata a vista e pertanto acquisita agli atti del Comune di Vignola. La petizione per una Coop più moderna, sostenibile e vicina alle esigenze di tutti è stata lanciata il 5 aprile. I soci e la comunità locale hanno potuto dare la propria adesione all’iniziativa presso il Punto di Ascolto dei negozi di Vignola, Spilamberto, Castelfranco e Sassuolo, oltre a I Portali, Grandemilia, I Gelsi e Specialcoop di Modena".

Pronta la reazione de Comitato no nuova Coop, che offre un altro punto di vista: "Invece di volontari che sacrificano il loro tempo libero per una causa, Coop ha dispiegato i propri dipendenti, personale retribuito, messo ai banchetti di raccolta firme in tutti i supermercati e ipermercati ricompresi nel territorio tra Vignola, Sassuolo e Modena. Questa prova muscolare è a ben vedere un segno di debolezza. Dopo quasi 3 anni Coop non è stata in grado di produrre la documentazione necessaria e conforme alle norme per consentire alla Conferenza preliminare di esprimere un parere tecnico sul progetto. Tant’è che, mentre la petizione era ancora in corso, il Comune di Vignola ha inviato a Coop una lettera di 11 pagine con indicazione delle inadempienze. Resta anche da dire che oggi è la Regione stessa che ha sposato le posizioni dei tanti cittadini contrari al consumo di territorio ed alla proliferazione di ipermercati, visto che nel programma elettorale del presidente De Pascale sta scritto: "Intendiamo dare uno stop a nuovi centri commerciali in aree non edificabili" (che è quanto invece vorrebbe fare Coop a Vignola)".

m.ped.