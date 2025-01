Trasloco in vista per i carabinieri, ricerca di una nuova sede

Anche se non proprio speditamente, l’amministrazione comunale si è presa l’impegno di ricercare un immobile da destinare a nuova sede per la locale Caserma dei Carabinieri. Già il 27 novembre 2023 il consiglio comunale aveva approvato una variazione di bilancio per accantonare una somma di 180mila euro da destinare all’acquisizione di un edificio idoneo ad ospitare i militi dell’Arma. Nelle scorse settimane, prima di Natale, finalmente è stato avviato l’iter per un’indagine di mercato allo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse alla vendita di un immobile, con possibilità di ristrutturazione a cura dell’amministrazione. Siamo ancora ai primi passi di un’operazione che richiederà tempo e anche altre risorse, ma con questo atto il Comune "conferma ancora una volta – si legge in una nota ufficiale - il proprio impegno verso il rafforzamento della sicurezza locale".

Non è dello stesso parere la minoranza della lista di centrodestra "Noi Bomporto – Gelatti sindaco". "Nell’ultimo consiglio comunale del 2024 – afferma il suo esponente Giuseppe Volpe - abbiamo tra l’altro tirato le somme sulla sicurezza dei cittadini bomportesi e non ne è venuta fuori una situazione confortante. Due tentati omicidi in pochi mesi a Sorbara, aumento esponenziale, al netto delle denunce, dei reati contro il patrimonio e dello spaccio di stupefacenti che ormai avviene alla luce del sole. Tutto questo non è certo la normalità per le nostre zone".

Ora si spera in una svolta con l’acquisto dell’immobile per i Carabinieri, ma anche con gli importanti investimenti per potenziare la videosorveglianza e, su suggerimento delle stesse forze dell’ordine, incrementare il numero dei varchi di accesso al territorio, perché ritenuti strumento efficace per il contrasto alla criminalità. L’avviso pubblico per la manifestazione di interesse adesso è consultabile online in Albo pretorio. Domande entro il 14 febbraio 2025.

"In questi giorni – ha dichiarato la sindaca Tania Meschiari – abbiamo pubblicato in Albo pretorio l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla vendita. L’insieme di queste azioni testimoniano l’impegno solido e prioritario dell’amministrazione per la sicurezza del territorio".

Alberto Greco