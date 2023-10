Tre locali multati e pusher denunciati

Si è concluso giovedì sera un nuovo intervento di controllo del territorio – disposto dal Questore –, che ha interessato il centro e la zona Gramsci. Oltre alla Polizia, impegnati Reparto Prevenzione Crimine, Guardia di Finanza, personale del settore commercio della Polizia Locale, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’AUSL. Ispezionati tre pubblici esercizi in viale Gramsci, via Casiline e via Emilia Centro. In viale Gramsci si è proceduto al controllo di un bar gelateria, nei giorni scorsi teatro di una rissa tra avventori. Il titolare è stato sanzionato in quanto erano presenti slot machine in funzione in orario non consentito, per la mancanza del cartello di divieto di vendita di alcol ai minori e per la presenza di insegna non autorizzata. Inoltre, gli è stata contestata la mancata autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per un dehors. Inoltre, il titolare di un’attività di parrucchieri in via Casiline è stato sanzionato per la mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi con sospensione dell’attività fino alla regolazione delle prescrizioni. Infine, multa per insegna non autorizzata al titolare di una pizzeria kebab in via Emilia Centro. I carabinieri, invece, hanno effettuato controlli nei parchi: al Pertini trovato un giovane con droga nelle tasche, al Ducale un 28enne con marijuana. Entrambi denunciati.