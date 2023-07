Trenino Vignola: linea chiusa per 6 settimane

Dal 29 luglio al 10 settembre compresi, sarà chiusa la linea ferroviaria Vignola – Bologna. Al posto del treno, bisognerà quindi utilizzare l’autobus per spostarsi su questa tratta. Il motivo di questo stop sono i lavori per la realizzazione di un sottopasso pedonale e ciclabile in via Nievo, nella periferia di Riale di Zola Predosa (Bologna), dove sarà eliminato l’attuale passaggio a livello che dalla via Risorgimento permetteva la percorrenza fino alla nuova zona residenziale e alla zona dei centri commerciali. Sulla questione è intervenuta l’associazione di utenti del treno "In prima classe per Bologna – Vignola", che spiega: "Si tratta di una chiusura richiesta dall’impresa che esegue i lavori…: questa aveva chiesto 50 giorni a partire dal 157. Con la nuova rimodulazione, si tratta di qualche giorno in meno rispetto all’ipotesi iniziale. In ogni caso, l’unica notizia che possiamo definire positiva è che hanno accolto (almeno in parte) la nostra richiesta (già avanzata il 107) di mantenere il servizio su treno attivo fino alla fine di luglio.

Infatti, la linea resterà chiusa per i lavori all’altezza di Via Nievo (Zola P.) da sabato 297 a domenica 109 compresi. In pratica il periodo di chiusura è stato ridotto di alcuni giorni, ma soprattutto spostato in avanti. Sarà attivato il servizio bus sostitutivo sull’intera tratta; gli orari di partenza dai capolinea (Vignola, Bazzano e Bologna) restano invariati (gli stessi dei treni tranne la prima corsa del mattino). Salvo ripensamenti non sarà effettuata la fermata sostitutiva "Cinta" a supporto della stazione di Borgo Panigale per via dei lavori in corso al Ponte Lungo; la prima fermata alternativa alla sopra citata avrebbe allungato i tempi di percorrenza di 20 minuti, ragion per cui sarà indicato all’utenza di sfruttare gli altri servizi di Tpl ferrogomma per portarsi alle fermate di Casteldebole e Corso Garibaldi. Circa il servizio sostitutivo, ci siamo raccomandati che: sia fatta una campagna di comunicazione (bacheche, audio a terra e sui treni); gli autisti siano informati del percorso che devono fare; ci sia la possibilità di accedere sul bus già diversi minuti prima della partenza. Aggiornamento dopo Ferragosto".

m.ped.