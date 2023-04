Trova un portafoglio con 700 euro e lo restituisce

Ha trovato un portafoglio contenente 700 euro in contanti e non ha esitato a cercare il proprietario per restituirlo. E alla fine si è visto riconoscere una ricompensa di cento euro (più del 10% che spetta per una legge del codice civile, sconosciuta ai più). Protagonista della bella storia è Stefano Caiumi, 36enne reggiano che ha trovato il portafogli a Modena. "Stavo percorrendo via Giardini, quando all’altezza del teatro Michelangelo vedo qualcosa di grosso e nero sulla carreggiata. Le auto ci passavano a fianco e lo evitavano, io decido di frenare e accostare – racconta Stefano – Faccio segno alle macchine di fermarsi, raccolgo il portafoglio e guardo il contenuto in macchina. Trovo carta d’identità, patente, tesserino sanitario, tessera Coop, un abbonamento al centro benesserepalestra e 700 euro. Lo appoggio in macchina e continuo a lavorare per i progetti sociali di cui mi occupo per conto dell’Auser Modena. Nel pomeriggio ho chiamato il centro benessere per rintracciarlo e ce l’ho fatta". Si tratta di Pietro Lombardo 46 enne di Modena, originario di Palermo. "Lo chiamo – conclude Stefano – e gli dico che il suo portafoglio è in buone mani, così ci accordiamo per la riconsegna. La sua felicità nel non dover rifare tutti i documenti è stato un bel ringraziamento e anche i cento euro di ricompensa sono stati molto graditi. Lo dava per perso ma bisogna avere fiducia nel genere umano (Nella foto, a sinistra Pietro insieme a Stefano).