Truffano un’anziana di 94 anni. La polizia le riconsegna i gioielli

Si erano finti appartenenti alle forze dell’ordine, dando vita ad una nota e vile truffa nei confronti degli anziani. Avevano infatti chiamato i pensionati, riferendo che persone a loro care erano rimaste vittime di incidenti stradali e, a fronte del versamento di cospicue somme di denaro, avevano fatto credere di essere in grado di evitare ai loro familiari conseguenze legali più gravi. Tra i truffati anche una 94enne modenese: i malviventi, assicurandosi la sua fiducia, si erano introdotti nella sua abitazione portandosi via denaro e gioielli, in particolare le fedi nuziali, a cui la donna era particolarmente legata. La pensionata, grazie alle indagini condotte dalla questura è riuscita a recuperare i suoi preziosi. Infatti la sera del 18 aprile, durante il controllo in autostrada di un’auto già segnalata perché utilizzata da autori di truffe a danno di persone anziane nel nord Italia, gli agenti del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna, in prossimità del casello di Casalecchio di Reno, hanno trovato nell’abitacolo del mezzo parecchi soldi e numerosi gioielli in oro. Il conducente della Fiat 500X, un italiano di 36 anni, è stato denunciato per truffa aggravata e i poliziotti hanno recuperato la refurtiva. Grazie poi alla collaborazione con la polizia stradale di Bologna Sud e le Questure di Trento e Modena, gli agenti sono riusciti a risalire alle anziane vittime delle truffe. Nei giorni scorsi, negli uffici della Questura di Modena all’emozionata 94enne sono stati restituiti i suoi gioielli, tra cui le fedi nuziali in oro che custodiva in memoria del defunto marito.

v. r.