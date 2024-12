"Turismo, da Roma arrivano i fondi per le perdite degli anni senza neve"

‘Regalo di Natale’ per il settore invernale Appenninico. Andrea Formento, presidente di Federfuni Italia, in prima linea per lo sviluppo turistico invernale dell’Appennino, porta buone e concrete notizie per il settore. "Dopo il particolarmente buon inizio di stagione con i comprensori Appenninici e anche quelli delle Prealpi che sono aperti regolarmente, per gli operatori turistici delle stazioni appenniniche è arrivata una buona notizia ma soprattutto una notizia concreta. Il Ministero del Turismo ha infatti accreditato l’anticipo del contributo concesso con il Bando Appennino. Un bando – spiega Formento – che prevede il sostegno per investimenti nel campo degli Impianti di innevamento, delle Strutture Alberghiere, dei Noleggi di Sci e delle Scuole di Sci. Un provvedimento che copre 30 milioni di euro di investimenti in tutto l’Appennino di cui, ad esempio, oltre 2 milioni di euro di investimenti nel comprensorio del Cimone, di cui sono già arrivati oltre 800mila euro. Con l’attuale erogazione arriveranno alle aziende oltre un milione e.600mila euro che andranno a coprire investimenti già effettuati e consentire l’avvio di altri interventi che andranno a migliorare l’offerta". "Non resta – aggiunge Formento - che dire un grazie di cuore al ministro Daniela Santanchè ed ai suoi collaboratori per aver dato un ulteriore segnale di vicinanza concreta alle nostre attività e per aver mantenuto le promesse fatte durante il primo ’tavolo Appennino". Concludo riaffermando l’importante ruolo svolto da Federfuni Italia nel mantenere viva l’attenzione del ministro Santanchè sulla necessità di portare a compimenti questo fondamentale provvedimento che copre in parte le due stagioni difficili che abbiamo vissuto Inoltre è da evidenziare che questo ruolo è stato svolto in favore di tutta la filiera legata ai Codici Ateco che sono riconducibili al Movimento Turistico ed alla filiera della Montagna".

g.p.