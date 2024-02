’Tutto è qui per te’, il libro di Volo: "Ricominciare è sempre possibile"

Fabio Volo presenta oggi a Modena il suo ultimo libro sulla linea d’ombra che ciascuno di noi si trova a superare alle età più differenti e inaspettate.

L’appuntamento è visibile anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani. La radio come compagna di viaggio, il cinema come costante, la TV come sperimentazione e ora un nuovo romanzo, il tredicesimo, ’Tutto è qui per te’ (Mondadori), in vetta alle classifiche

di vendita.

Conduttore radiofonico e attore, Volo è (anche) uno degli scrittori italiani di maggior successo: i suoi romanzi generazionali sono dei bestseller, anche grazie all’universalità delle storie che racconta, allo stile e alla vena ironica che smorza le vicende più drammatiche.

Il protagonista di questo libro – che l’autore presenta oggi al Forum alle 17.30 in un dialogo con Giuliano Albarani – è Luca, con una storia importante alle spalle, che frequenta una ragazza che ha la metà dei suoi anni e un po’ se ne vergogna, ma lei è come una boccata d’aria fresca. Un giorno, per caso, incontra Lucia, la sua fidanzata di quando aveva vent’anni. Il loro era stato un amore da film, assieme avevano vissuto tutte le prime volte. E se provassero a tornare al punto dove si erano fermati, vedere cosa è rimasto di quei due? ’Tutto è qui per te’ è un libro sulla voglia di mettersi in gioco, di predisporsi ad accogliere l’amore anziché rincorrerlo ovunque. Sul desiderio, e la possibilità,

di un nuovo inizio.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione consigliata

