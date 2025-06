Ubriaco alla guida sfiora i passanti. Arrestato un 59enne

Domenica pomeriggio i carabinieri di Vignola hanno bloccato un marocchino che alla guida della sua auto, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva sfiorato diversi passanti, tra cui anche un bambino. Per l’uomo, un 59enne residente a Sassuolo, con precedenti penali, è scattato l’arresto. L’uomo, dopo aver inveito contro il dipendente di un bar e colpito le vetrate del locale, si era allontanato in macchina, tornando poco dopo in contromano lungo il tratto pedonale di viale Mazzini. Processato per direttissima, ora ha l’obbligo di firma in caserma.