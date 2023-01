Ubriaco finisce con l’auto contro il portico

E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza l’uomo di 42 anni, italiano, che nella notte di San Silvestro è entrato con la sua macchina in zona a traffico limitato in centro storico, per poi infilarsi sotto il portico di corso Fanti, dalla parte della Cattedrale. Erano circa le due: dopo essere arrivato quasi fino davanti al portone del Vescovado, presumibilmente resosi conto del luogo ‘sbagliato’ in cui si trovava, l’automobilista, nel fare manovra per uscire dal porticato, è andato ad urtare contro le colonne. La scena ha richiamato subito l’attenzione delle moltissime persone che erano in piazza e lungo il corso per assistere allo spettacolo di Capodanno, nonché quella delle forze dell’ordine presenti proprio a livello del sagrato del Duomo.

Il 42enne è stato deferito all’autorità giudiziaria, si è provveduto al ritiro immediato della patente e al sequestro del veicolo. L’incidente è stato rilevato dalla pattuglia dell’Infortunistica della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, coadiuvata dalle altre forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) che erano già presenti sul posto.

m.s.c.