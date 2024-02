Ultimo saluto a Ira von Fürstenberg. Il maestro Pellini suona al funerale

Un’esperienza molto speciale per il maestro Stefano Pellini, organista del Duomo di Modena, che ieri mattina a Roma, nella basilica di Santa Maria in Montesanto (la cosiddetta chiesa degli Artisti) in piazza del Popolo a Roma, ha accompagnato all’organo la cerimonia funebre per la principessa Ira von Fürstenberg, attrice e nipote di Gianni Agnelli.

"Sì, è stata una richiesta molto particolare che mi è giunta da La Cantoria, un’associazione che si occupa di ricerca musicale storica e che la principessa ha sostenuto nelle sue attività – spiega Pellini –. Il gruppo ha sede presso la chiesa di Santa Maria in Campitelli che custodisce un organo ‘gemello’ di quello presente nella nostra chiesa di San Bartolomeo: proprio attraverso questo legame siamo entrati in contatto già alcuni anni fa". Nei giorni scorsi, alla scomparsa della principessa, l’associazione La Cantoria, con il suo direttore Vincenzo Di Betta, si è incaricata di predisporre il servizio musicale per il solenne rito funebre (presieduto da padre Davide Carbonaro, finora parroco di Santa Maria in Campitelli, di recente designato dal Papa come nuovo arcivescovo di Potenza) e ha quindi contattato l’organista modenese che ha accompagnato un ensemble con quartetto d’archi, tiorba e dodici cantori.

Sono stati eseguiti brani polifonici di Scuola romana, canti gregoriani, il "Pie Jesu" di Faurè, pagine di Sibelius: all’ingresso del feretro, il quartetto d’archi ha suonato un’aria di Haendel. "Con spirito di servizio e profonda emozione ho accolto l’invito a prendere parte a questa cerimonia, e ringrazio La Cantoria Campitelli e il suo direttore per avermi voluto al loro fianco" aggiunge Stefano Pellini, che da diversi anni dirige il Modena Organ Festival e vanta un’intensa attività concertistica internazionale.

Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg (questo il suo nome completo) era figlia del principe Tassilo Fürstenberg e di Clara Agnelli, sorella dell’Avvocato, Donna di grande fascino, protagonista del jet set, fu attrice ammiratissima negli anni ‘60 e ‘70, recitando in una trentina di film. Nel 1970 presentò anche il festival di Sanremo. Dopo aver lasciato il cinema, fu modella anche per il fotografo Helmut Newton e si occupò di moda, di bellezza e di antiquariato, disegnando anche gioielli.

