"Un aiuto a chi non ce la fa a pagare l’affitto"

Decorrono dalle 12 di oggi i termini per partecipare – c’è tempo fino al prossimo 15 ottobre - al Bando Affitti 2024, che assegnerà i contributi regionali intercettati nei mesi scorsi dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Tali risorse sono destinate al supporto dei cittadini - residenti nel distretto - che sono in difficoltà riguardo al pagamento di un canone d’affitto e che per presentare domanda devono, oltre che essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, avere un Isee inferiore a 6.400 euro. Inoltre i beneficiari saranno suddivisi in due categorie in base all’impatto del canone sul reddito familiare: i nuclei familiari sui quali l’ammontare annuo dell’affitto incide tra il 25 per cento e il 40 per cento rispetto al reddito lordo Irpef complessivo riceveranno un contributo pari ad un quinto del canone annuo, fino ad un massimo di 1.500 euro, mentre se l’ammontare del canone annuo superi il 40 per cento, invece, il contributo sarà pari ad un quarto del canone annuo, per un massimo di 2.000 euro. "Emerge ormai in modo evidente, in ambito istituzionale così come dal confronto con le imprese, come il tema abitativo e della reperibilità di alloggi - sottolinea Marco Biagini, Assessore alle Politiche sociali dell’Unione e Sindaco di Fiorano - sia una della criticità maggiori da risolvere anche sul nostro territorio". Il supporto della Regione, aggiunge Biagini, "in questo caso ci consente di dare un segnale alle famiglie in difficoltà, ma ognuno dovrà fare la sua parte se vogliamo che le risposte delle istituzioni siano sempre più efficaci".

La richiesta di contributo dovrà essere presentata dal cittadino (italiano, di un Paese Ue o extra Ue con regolare permesso di soggiorno) titolare del contratto di affitto tramite SPID, CNS o CIE attraverso la piattaforma online della Regione (https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative) mentre sul sito dell’Unione dei Comuni è pubblicato l’avviso completo che riporta i requisiti necessari per l’accesso al contributo, i casi di esclusione, i recapiti degli sportelli dei Comuni dell’Unione presso cui richiedere assistenza compilare la richiesta.

"Anche quest’anno l’Unione si è impegnata ad intercettare tutti i finanziamenti possibili, messi a disposizione in questo caso dalla Regione", la dichiarazione di Luigi Zironi, Sindaco di Maranello e Presidente dell’Unione, che aggiunge come "confidiamo per il prossimo anno in un ripensamento da parte dal Governo centrale, che nel 2024 non ha finanziato il Fondo Affitti nazionale, né ha preso le iniziative necessarie a supporto delle politiche abitative dei Comuni".