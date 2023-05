"Un ambulatorio oculistico per i bambini"

Un nuovo ambulatorio oculistico dedicato ai bambini presso l’Ospedale di Sassuolo, che continua ad investire arricchendo la sua offerta. Un ambiente accogliente, dotato di tutte le più sofisticate tecnologie che garantiscono visite complete del fondo oculare e valutazione completa della vista in tutti i pazienti pediatrici.

L’ambulatorio è ospitato all’interno del Poliambulatorio ‘Ars Medica’ di proprietà dell’Ospedale, a poche centinaia di metri dal nosocomio cittadino – in questo modo i piccoli pazienti non entreranno in ospedale per sostenere le visite - e garantisce già oggi, complice l’apertura per tre giorni a settimana, 16 visite al giorno, prenotabili attraverso il CUP con la semplice richiesta da parte del pediatra di libera scelta.

Presso la struttura, a fianco del medico oculista che si occupa delle visite e del controllo del fondo oculare, anche grazie ad una lampada a fessura e all’auto-refrattometro integrato con un forottero, c’è anche l’ortottista per la valutazione della motilità oculare, che serve a diagnosticare la presenza di anomalie dell’apparato neuromuscolare e delle diplopie, ovvero la visione doppia.

Il nuovo ambulatorio ha preso forma definita grazie al generoso contributo donato in onore e a ricordo dello storico rapporto che Coop Estense ebbe sostenendo, come socio della compagine sociale di Atrikè, la scelta della gestione dell’Ospedale attraverso una SpA, scelta che i soci della Cooperativa ricorderanno per i benefici diretti e indiretti che ne ricavarono. La struttura, oltre a garantire la completa presa in carico dei pazienti pediatrici, avrà benefici significativi sulle liste di attesa. l’Unità Operativa di Oculistica diretta dal Dottor Enrico Martini, infatti, è riconosciuta come una delle eccellenze dell’attività ambulatoriale e chirurgica dell’Ospedale, per la quale fanno richiesta sempre più pazienti provenienti da tutta la provincia di Modena e non solo.

"Con l’apertura di questo nuovo ed efficiente ambulatorio – sottolinea il Direttore Generale, Stefano Reggiani – l’Ospedale di Sassuolo amplia le sue attività di erogazione di servizi dedicati ai pazienti in età pediatrica del Distretto e non solo, rafforzando la capacità di risposta dell’intera rete ospedaliera provinciale e proseguendo l’integrazione con i servizi territoriali dell’Azienda USL di Modena, in una branca specialistica che, tra l’altro, ha visto crescere costantemente negli ultimi anni la domanda di prestazioni".

