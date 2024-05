Un assassinio nel libro giallo di Marchesi

Insolita cornice per la presentazione di un libro, che tuttavia si addice alla storia raccontata. Per la la riflessione proposta dal Centro culturale di Medolla "L’assassino immortale" (BookRoad), il thriller del giornalista e scrittore medollese Luca Marchesi, si è scelto infatti l’Oasi di San Matteo, in via Rubadello 9. La presentazione del romanzo si svolgerà sotto le fronde del meraviglioso frassino ormai conosciuto da tutti come Maestro Albero. L’appuntamento è per domenica 5 maggio alle ore 16.00. Dialogherà con l’autore il giornalista Guido Ganzerli. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, rientra nel "Maggio dei libri", la campagna nazionale promossa dal MIC e da Cepell che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare sia i lettori forti, sia coloro che lo potrebbero diventare. Ambientato in una tranquilla cittadina modenese, il romanzo entra subito nel vivo con il ritrovamento del corpo di una docente di matematica in pensione brutalmente torturata e uccisa nella sua abitazione. "L’assassino immortale" è un romanzo avvincente che tiene i lettori sulle spine fin dalle prime pagine. Con la sua maestria narrativa, Luca Marchesi dipinge un quadro vivido e inquietante di un paese apparentemente tranquillo che nasconde segreti oscuri. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso l’Auditorium comunale di Medolla (via Genova, 10/a).

a. g.