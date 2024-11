"Un importante finanziamento per intervenire sulle ciclabili"

Serviva un milione, ma bastavano anche 800mila euro. Ne arrivano 670mila e il Comune di Sassuolo ha di che festeggiare, considerato che il finanziamento era stato richiesto per ‘chiudere’ parte del sistema del trasporto ciclabile cittadino, con i nodi principali individuari, in fase di progettazione, tra le due stazioni e via Radici in Monte, ma anche tra la zona di Rometta, Consolata, Pontenuovo e del polo scolastico. Il sostegno garantito dalla Regione copre una parte significativa del progetto complessivo, del valore di poco meno di 1 milione di euro, concernente oltre 2 chilometri di connessioni ciclopedonali, che si è collocato al quarto posto tra i tanti presentati dai comuni emiliano-romagnoli con più di 30mila abitanti. Ovvia la soddisfazione del Sindaco Matteo Mesini ("il finanziamento ci permette di realizzare un punto chiave del nostro programma elettorale") e tangibile quella dell’assessore alla mobilità David Zilioli, che sulla necessitòà di questo collegamento si era speso in più occasioni. "Grazie a questi fondi regionali, possiamo finalmente realizzare un’infrastruttura ciclabile sicura e continua che colleghi le aree residenziali con gli istituti del Polo Scolastico Provinciale. Il progetto – aggiunge l’assessore – ha l’importante obiettivo di spostare una parte degli utenti che attualmente raggiungono il Polo Scolastico in auto verso l’uso della bicicletta, migliorando così le attuali critiche condizioni di traffico sulla circonvallazione e su via Montanara durante l’ora di punta del mattino".

