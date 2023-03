Un incontro e mostra multimediale

Oggi alle 18 Yuval Avital e Aldo Sisillo, direttore del teatro Comunale, presenteranno il progetto "About Birds" in un incontro su "Nuovi rituali contemporanei" presso Ago Modena Fabbriche Culturali in Largo di Porta Sant’Agostino, nel contesto del ciclo di lezioni aperte organizzate da Fmav "L’arte, noi e la tecnologia" che indaga il rapporto tra arte contemporanea e innovazioni tecnologiche, in collaborazione con Future Education Modena. Domani alle 18 poi a Palazzo Santa Margherita sarà inaugurata la mostra dell’opera multimediale realizzata dall’artista.