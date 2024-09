Un musical del passato . E voci dal grande futuro

A volte forse pensiamo che la corruzione o il malcostume siano ferite soltanto dei nostri tempi. Ma già nella Francia del ‘300 il "Roman de Fauvel", satira allegorica in versi, prendeva di mira i vizi della società: il cavallo Fauvel (che appunto simboleggia il marcio della vita di Francia) cerca di sposare Fortuna per fermare la sua ruota, ma viene respinto e sposa Vanagloria. Da un manoscritto antico, conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi, arrivano le composizioni di questo "Musical del 1300" che l’Ensemble Simonetta (nella foto), diretto da Claudia Caffagni, presenterà domenica 29 settembre alle 16 al cinema teatro Arena, per il Festival "Grandezze & Meraviglie" che giovedì 26 porterà alla Galleria Estense di Modena una "Serenata d’amore e gelosia": la scrisse Giovanni Bononcini, modenese, che divenne fra i più ammirati compositori del barocco, e sarà interpretata da Accademia d’Arcadia con la direzione di Alessandra Rossi Lürig.

All’auditorium della Corale Rossini, domenica 29 alle 18 il recital dei vincitori del concorso "Nicolai Ghiaurov", il basso Andrea Vittorio de Campo e il baritono Badral Chuluunbaatar, accompagnati dal maestro Luca Saltini. E a suggellare il festival "ArmoniosaMente", sempre domenica alle 17.30 il santuario di Santa Maria delle Grazie di Stuffione di Ravarino accoglierà il concerto dell’organista Maurizio Maffezzoli con la voce del mezzosoprano Elisabetta Pallucchi.

