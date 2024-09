Un omaggio a Enrico Caruso

Da sabato torna (per la 13ª edizione) la rassegna ’Protagonista il mandolino’, organizzata dall’Ensemble Mandolinistico Estense con la direzione artistica del maestro Roberto Palumbo. Dodici appuntamenti (fino al prossimo maggio) che vedranno protagonisti alcuni fra i virtuosi del mandolino e naturalmente la nota orchestra a plettro modenese, e culmineranno il 16 e 17 maggio nella settima edizione del Concorso internazionale per mandolino solo, Premio Michelangelo Policarpo. Il primo concerto, il 28 alle 18 presso l’auditorium della Corale Rossini in via Livio Borri 30 (con ingresso libero), sarà un tributo a Enrico Caruso e soprattutto al fortissimo legame che ebbe con Napoli e le sue canzoni, che grazie a lui girarono il mondo. L’Ensemble Mandolinistico Estense e il tenore Andrea Cesare Coronella (foto) proporranno appunto un ampio repertorio di canzoni classiche napoletane, ’Maria, Marì!’ , ’A vucchella’, ’I’ te vurria vasà’, ’Core ‘ngrato’ e altre quasi dimenticate, in originali arrangiamenti. La formazione a plettro sarà composta da giovanissimi musicisti, incuriositi da uno strumento che affonda le radici nella musica classica, affiancati da professionisti.

s.m.