Un poliziotto in giunta A Vallicelli le deleghe a sicurezza e ambiente

E’ Massimo Vallicelli il nuovo assessore con delega all’Ambiente, Protezione civile, Lavori pubblici e Sicurezza del Comune di Pavullo. 54 anni, Vallicelli è laureato in Scienze politiche ed è in forza dal 1993 al distaccamento pavullese di Polizia Stradale. "Ho chiesto a Massimo di entrare nella nostra squadra perché credo abbia le caratteristiche giuste per portare avanti i numerosi progetti messi in campo — sottolinea il sindaco Davide Venturelli — . I suoi valori aggiunti sono l’ottima conoscenza del territorio, il suo amore per il nostro paese ed il buon senso che lo hanno sempre contraddistinto. Lo aspetta una sfida importante nel gestire alcuni servizi chiave nel nostro comune, che devono dialogare e collaborare con tutta la ‘struttura’: sono certo che lo farà al meglio ed ho grande fiducia in lui".

Durante gli anni dell’amministrazione Biolchini, Vallicelli è stato membro della commissione Pari opportunità.

E’ rappresentante sindacale dal 1995, oltre che "convinto difensore della natura e del benessere degli animali — prosegue Venturelli — . Ha partecipato a diverse giornate dedicate alla pulizia del mare, da sempre è sostenitore del nostro territorio e oggi collabora con la squadra di calcio ‘Fonda Pavullese’".

Ad accomunarlo direttamente al sindaco sono poi la passione per il mondo dell’apicoltura e l’amore per la politica.

Vallicelli va così a rimpiazzare il posto lasciato dall’ex vicesindaco Claudia Piacentini, che aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 1 marzo.

r.p.