Un tuffo nei nostri parchi con il progetto ’iNaturalist’

Si terrà domani la presentazione del progetto ’iNaturalist Parchi Emilia Centrale’ per registrare le osservazioni di piante e animali in natura, utilizzando fotografie e suoni registrati da cento cittadini. Sarà illustrato in videoconferenza Zoom dalle 16 alle 17.30, dall’esperto naturalista Dayron Lopez nell’ambito di un dottorato con Unimore. Fanno parte del progetto i due Parchi ricadenti nella Provincia di Modena, Alto Appennino modenese e Sassi di Roccamalatina; le cinque riserve naturali: Cassa di espansione del fiume Secchia, Fontanili di Corte Valle Re, Rupe di Campotrera, Salse di Nirano, Sassoguidano. "iNaturalist – spiegano i referenti del Parco – è una piattaforma gratuita, sia web che app, per registrare le osservazioni con foto di piante e animali in natura, per condividere ciò che si vede e contribuire a diffondere conoscenza e informazioni sulla biodiversità. Nell’incontro sarà infatti approfondito il tema della Citizen Science per l’implementazione delle conoscenze naturalistiche della macroarea Emilia Centrale tramite app come iNaturalist che consentono una ricerca scientifica portata avanti dai cittadini. I partecipanti che decideranno di aderire al progetto, grazie alle loro segnalazioni, potranno prendere parte alle attività di studio e difesa della biodiversità portate avanti dall’Ente Parchi Emilia Centrale".

g.p.