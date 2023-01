Una piattaforma per pratiche edilizie

Come già avvenuto per i Comuni di Campogalliano, Carpi e Soliera, anche Novi di Modena adotta la nuova piattaforma telematica per l’inoltro delle pratiche edilizie. Dal 15.01.2023 le modalità di presentazione dei titoli edilizi al portale SUE (solo residenziali) avverrà esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma telematica dedicata. Nei primi 15 giorni di utilizzo sarà possibile caricare come allegati ricevute di pagamento dei diritti di segreteria per pagamenti che eventualmente siano già stati effettuati, mentre dal primo di Febbraio i diritti di segreteria dovranno essere pagati esclusivamente dal nuovo portale al momento della presentazione delle pratiche.