Una rete nazionale tra le città della ceramica: "Così puntiamo insieme verso lo sviluppo"

Il Comune di Sassuolo ha compiuto il primo passo necessario per entrare a fare parte dell’Associazione Italiana Città della Ceramica. Nei giorni scorsi a Roma, il Consiglio Nazionale Ceramico, con il voto favorevole di Confindustria Ceramica che è parte integrante del Consiglio, ha approvato la candidatura di Sassuolo nell’Associazione senza fini di lucro, nata nel 1999, alla quale aderiscono 56 comuni "di affermata tradizione ceramica", riconosciuti dal Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico. "Sassuolo è la capitale mondiale della produzione ceramica e – spiega l’assessore alla cultura Federico Ferrari – ed ha tutti i titoli per essere parte attiva di un’associazione che ha come mission lo sviluppo di una rete nazionale delle città in cui storicamente si è sviluppata una significativa attività ceramica". L’Associazione opera per costruire rapporti di collaborazione con organismi, enti, istituzioni ed altre città operanti a livello europeo ed extraeuropeo, attivando perciò anche specifici progetti di carattere internazionale.