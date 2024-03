"Una statua in memoria di Pierangelo Bertoli"

Una statua per Pierangelo Bertoli. L’idea arriva dai ragazzi della sezione sassolese di Anffass, che attraverso la rivista che realizzano (‘Sul Serio’, si chiama) hanno lanciato una raccolta di firme, per ora online, a sostegno della causa. "Sassuolo – si legge – ha bisogno di bellezza e coraggio. Pierangelo Bertoli è un simbolo da cui trarre ispirazione e orgoglio. Per questo proponiamo una raccolta firme da presentare all’Amministrazione comunale per richiedere la realizzazione di una statua sul suolo della città natale del musicista".

In un paio di giorni sono state già raccolte oltre 400 firme "e l’idea sarebbe, tra un mesetto, una volta raggiunto un numero più cospicuo, di presentarle ai diversi candidati sindaco che si sfideranno alle urne il prossimo 8 e 9 giugno. Durante le nostre attività – spiega Marcello Micheloni, uno degli educatori di Anffas – capita spesso di ascoltare le canzoni del cantautore sassolese, che ai ragazzi piacciono non meno del personaggio e di quello che, anche con la sua disabilità, ha rappresentato. Sono stati proprio i ragazzi a lanciare l’iniziativa che contiamo possa avere seguito". Per garantire a quella che oggi è solo un’idea la raccolta firme, oltre che online, verrà fatta anche su carta, con firme che verranno raccolte presso il negozio-laboratorio ‘L’altra bottega’ Anffas di piazza Martiri Partigiani, e l’idea è che la cosa, anche se all’indimenticato cantautore di ‘A muso duro’ sono già intitolati l’auditorium di via Pia e verrà intitolata una via, possa prendere quota, complice l’adesione al ‘progetto’ dei familiari dello stesso Bertoli, che hanno già aderito all’iniziativa di Annfas, sostenuta anche da ‘Mete Aperte’, altra associazione che svolge importanti attività con ragazzi ‘speciali’. "Sono e siamo molto contenti – conferma Alberto Bertoli – anche perché l’iniziativa non è partita da noi, questa volta, e perché credo sia giusto la sua città celebri uno dei suoi cittadini più illustri, grande artista e soprattutto grande uomo".

"Riteniamo necessario un ulteriore riconoscimento, abbiamo ancora bisogno di lui", fanno sapere invece i promotori del progetto. Anche a Polignano, per dire, c’è una statua che ricorda Domenico Modugno come a Racalmuto, in provincia di Agrigento, sul marciapiede di via Garibaldi c’è una statua del suo cittadino più illustre, Leonardo Sciascia, e a Porto Empedocle, da qualche anno, ce n’è una che celebra il ‘papà’ del Commissario Montalbano, Andrea Camilleri. ‘Perché a Sassuolo no?’, si sono chiesti i ragazzi dell’Annfas. E la risposta se la sono dati promuovendo questa raccolta firme sulla piattaforma change.org. Da metà aprile invece, via alla raccolta ‘cartacea’.

Stefano Fogliani