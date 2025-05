Piante tagliate a Borgo Venezia

Chiede spazio, la mensa delle scuole ‘Caduti per la libertà’ in corso di realizzazione a Borgo Venezia e a farglielo saranno alcune alberature che sorgono in prossimità dell’area di cantiere, che verranno abbattute. Lo ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia a margine dell’assemblea di quartiere spiegando come l’abbattimento degli esemplari si renda necessario "al fine di poter garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza". L’assessore ha puntualizzato come "saranno rimosse solo le piante indispensabili, ma in una seconda fase verrà riprogettata e valorizzata l’area cortiliva del plesso scolastico con la messa a dimora non di sette, bensì 21 nuovi alberi che andranno a integrare gli esemplari rimossi, e verranno collocati in parte nel cortile esistente e in parte nelle aree verdi di quartiere".