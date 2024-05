Un’anguilla per amica: "Tuteliamo la specie"

Noi ragazzi della classe 1^A della Scuola media di Lama Mocogno abbiamo deciso di aderire al Progetto "Un’anguilla per amica" insieme al nostro Prof. di Tecnologia, Gianluca Brandi. Il progetto si è rivelato prezioso perché ci ha permesso di capire che l’anguilla è una specie a rischio di estinzione, infatti, nel giro di 100 anni, circa il 95% di anguille si è estinto e la causa più

frequente è il bracconaggio, ovvero la pesca illegale. Il progetto, inoltre, ci ha sensibilizzati sul tema, che ignoravamo, e speriamo che possa perseguire lo stesso scopo con i nostri lettori. L’anguilla viene classificata come pesce osseo e il suo nome comune è anguilla europea. L’anguilla non vede benissimo, ma ha un olfatto molto sviluppato; le femmine sono lunghe fino a 150 cm e pesano più di 2kg, i maschi, invece, sono lunghi circa 50 cm e pesano quasi 200 gr. L’anguilla è una specie migratrice: le femmine depongono le uova nel Mar dei Sargassi che, dopo la schiusa, vengono trasportate in Europa dalle correnti marine. È importante capire che tutti insieme possiamo fare qualcosa, ad esempio salvaguardando i nostri mari e i fiumi, avendo cura di usare meno acqua, inquinando di meno.

Classe 1^A

Emma Bonucchi, Angelica Bertugli, Sara Fiorentino

(Disegno di Viola Gherardi

e Elife Redjepi)