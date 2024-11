Un’aula immersiva con il sostegno di Ferrari: "Sviluppa la curiosità e l’interesse dei bimbi"

Una pionieristica aula immersiva debutta a Corlo, alla scuola elementare Don Lodovico Mazzoni. Ieri mattina, nella frazione di Formigine, è stato inaugurato uno spazio di apprendimento interattivo, multisensoriale e collaborativo dedicato agli studenti. Realizzata con il sostegno di Ferrari, la classe fornirà un essenziale supporto alla didattica e darà enormi possibilità di approfondimento sulle più disparate discipline, rivolgendosi ai seicento alunni della Direzione Didattica locale, di età e istituti diversi. Per testare "Miri" - così è stata ribattezzata l’aula - i presenti hanno potuto assistere a una lezione sul Sistema Solare, coordinata dai ragazzi stessi: un video immersivo e interattivo, seguito da un’attività esplorativa di nomenclatura dei pianeti hanno dato prova della facilità e dell’immediatezza con la quale si può imparare nel mondo contemporaneo, mescolando le competenze ‘classiche’ con quelle digitali.

"Gli uffici comunali e i professori – spiega la Sindaca di Formigine, Elisa Parenti – hanno creduto tanto alla volontà di offrire ai ragazzi un progetto innovativo. È tutto grazie agli insegnanti che stanno investendo sul futuro delle ultime generazioni. Loro sono il nostro domani e noi, adulti, dobbiamo fornirgli i migliori mezzi a disposizione per costruirsi una formazione adeguata. Un ‘grazie’ in più a nome di tutta la comunità formiginese alla Ferrari, rappresentata oggi dal dottor Antoniazzi e dal suo staff. Quella con l’azienda di Maranello è una partnership che ci permette di impegnarci nella digitalizzazione e nella tecnologia ad alta qualità. I progetti di welfare non fanno altro che aiutare il nostro territorio e, come Amministrazione, sosteniamo tutto ciò che può far bene ai giovani formiginesi". "L’aula ‘Miri’ - aggiunge la dirigente scolastica Monica Vecchio - rappresenta un notevole valore aggiunto a ciò che già abbiamo. Questo spazio consentirà di sviluppare la curiosità e gli interessi dei bambini. Il contributo che possono dare i privati alla crescita delle future generazioni assicura l’utilizzo di percorsi formativi che consentono di accrescere le competenze digitali, oggi sempre più imperanti. Ringrazio di cuore anche tutti i nostri alunni".

Gabriele Arcuri